EXCLUSIF - Gilets jaunes : ce que dit le rapport de la mission parlementaire sur le coût du mouvement

"Les violences ont eu des effets inverses aux aspirations des Gilets jaunes : alors qu’ils dénonçaient la marginalisation économique de certains territoires et leur abandon par les services publics, les dégradations ont conduit à fragiliser les centres-villes, et en premier lieu les commerces de proximité désertés par les consommateurs. En outre, les crédits budgétaires nécessaires pour réparer les dégâts matériels et accompagner les acteurs économiques en difficulté ne pourront servir à financer des services publics", indique la synthèse.





Craignant des "effets retard" sur les entreprises touchées, la mission d’information recommande de "prolonger les outils existants et mettre en place des solutions pour les entreprises les plus affectées", de "s’inspirer des meilleures pratiques" et d'"accorder à la revitalisation des centres-villes touchés par le mouvement une attention particulière". En outre, le rapport préconise de "mener une action auprès des assureurs pour éviter l’augmentation des primes" et de "prendre davantage en compte les coûts budgétaires exceptionnels pour certaines communes, dans le contexte de la limitation de leurs coûts de fonctionnement par la loi de programme des finances publiques 2018-2022".