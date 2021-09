Présidentielles 2022 : Macron et Le Pen en tête, Bertrand en perte de vitesse face à l'hypothèse Zemmour, selon notre sondage

EXCLUSIF - D'après notre sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro, Emmanuel Macron et Marine Le Pen font toujours la course en tête au 1er tour de l'élection présidentielle, dans toutes les configurations. Xavier Bertrand, lui, reste en 3e position mais pâtirait d'une éventuelle candidature d'Éric Zemmour, tout comme la présidente du RN.

Éric Zemmour trouble-fête à droite ? Bien qu'il n'ait pas encore officialisé sa candidature, le polémiste réalise une percée avec 6 à 7% des intentions de vote pour l'élection présidentielle 2022, selon les résultats de la dernière vague de notre baromètre Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro publié ce dimanche. "La percée Eric Zemmour est réelle, décrypte Frédéric Dabi, le directeur général Opinion de l'Ifop. Bénéficiant de soutiens d’électeurs de droite et de droite extrême, la candidature Zemmour est potentiellement susceptible de rebattre le jeu à droite sans pour autant, dans cette enquête, empêcher un duel de second tour Macron - Le Pen". La percée du polémiste a de quoi inquiéter deux candidats : Marine Le Pen - systématiquement au second tour malgré tout - et Xavier Bertrand, qui, même s'il conserve la troisième place au premier tour, subit une légère érosion.

Bertrand devant ses concurrents à droite

S'il est bien le candidat de la droite, et si Éric Zemmour ne se présente pas, Xavier Bertrand obtiendrait 17% des voix, contre 24% pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le président des Hauts-de-France devance tous les concurrents de sa famille politique, à commencer par Valérie Pécresse, qui récolterait 14% au premier tour. Michel Barnier plafonne, lui, à 11%, Éric Ciotti à 7% et Philippe Juvin à 5%. À noter que, selon notre enquête, Xavier Bertrand serait le seul à l'emporter au second tour face à Emmanuel Macron, avec 53% contre 47% pour l'actuel locataire de l'Élysée. Valérie Pécresse, elle, ferait jeu égal avec le chef de l'État, avec 50% des voix.

Le Pen perdante quel que soit le 2nd tour

Au second tour, quelle que soit la configuration, Marine Le Pen est donnée perdante. En cas de duel face à Emmanuel Macron, la cheffe de file du Rassemblement national remporterait 44% des voix, contre 56% pour le président de la République. Dans l'hypothèse d'un duel avec Xavier Bertrand, elle obtiendrait 40% des voix, le président des Hauts-de-France 60%. Face à Valérie Pécresse, Marine Le Pen est également loin derrière : 42% contre 58%.

La gauche toujours morcelée

Ce sondage confirme également le morcèlement de la gauche, qui ne voit aucun candidat se détacher. Jean-Luc Mélenchon remporterait ainsi entre 8 et 10% des suffrages, Anne Hidalgo entre 7 et 9%, le ou la gagnant(e) de la primaire écologiste entre 7,5 et 8%, et Fabien Roussel, chef de file du Parti communiste, entre 2 et 2,5%. Testé dans une seule configuration, la candidature d'Arnaud Montebourg, qui s'est déclaré ce samedi, ne recueillerait quant à elle que 3%.

Enquête menée via des questionnaires auto-administrés du 31 août juin au 2 septembre 2021, auprès d’un échantillon de 1334 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1505 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

