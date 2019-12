Exécutif : la bataille de la confiance

Le président de la République se fait rare depuis la manifestation du 5 décembre contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a perdu la confiance de la majorité des Français. Olivier Mazerolle estime que le chef de l'Etat a mal préparé cette réforme. Il a lancé la bataille avant de prendre en compte tous les paramètres et les conséquences y afférents. De son côté, le Premier minsitre monte au créneau et encaisse les coups, mais pas que. Il essaie de trouver les arguments pour convaincre et rassembler les Français. Edouard Philippe sera-t-il le sauveur d'Emmanuel Macron ?



Ce dimanche 8 décembre 2019, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle de la bataille de confiance entrepris par le gouvernement en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.