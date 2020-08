Exécutif : la mauvaise passe

C'est une longue histoire entre le football et la politique. On a effectivement vu que le gouvernement soutenait à fond le PSG dimanche soir lors de la finale de la Ligue des champions. Même s'il a choisi de rester derrière l'écran pour suivre le match, Jean Castex figurait parmi les grands supporters de l'équipe parisienne. D'autres personnalités, en revanche, se sont carrément déplacées pour soutenir le PSG. Mais après la défaite des Parisiens, place au retour à la réalité pour les joueurs et les politiques. L'exécutif va donc de nouveau devoir se concentrer sur la crise sanitaire et son plan de relance.



Ce lundi 24 août 2020, Julien Arnaud, dans sa chronique "Les coulisses de la politique", nous parle de la mauvaise passe vécu en ce moment par l'exécutif après la défaite du PSG à la finale de la Ligue des champions. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 24/08/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.