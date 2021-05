Fabien Roussel : "Je suis candidat à la présidence de la République"

"La crise sanitaire et économique que traverse notre pays, c'est la raison pour laquelle je suis candidat à la présidence de la République", a affirmé Fabien Roussel. "La France est riche du travail de nos compatriotes, de toutes celles et ceux, dans le public comme dans le privé, qui donnent beaucoup et qui ne sont pas reconnus, méprisés et précarisés". Il souhaite pouvoir construire un pacte pour le respect, pour l'égalité et pour la justice. Fabien Roussel espère être le candidat du monde du travail et faire de la jeunesse une grande cause nationale. "Pouvoir construire et écrire les mesures que les jeunes attendent d'urgence, mais aussi pour l'avenir", c'est son objectif.