VIDÉO - Emmanuel Macron s'en prend aux casseurs, les Gilets jaunes qu'il "n'aime pas"

"Et puis, on a vu arriver des gens hyper violents, qui ont tout cassé. (...) Et eux, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Alors eux, ce sont les Gilets jaunes que je n'aime pas. (...) Pour qu'une société marche, il faut que chacun se respecte. Il n'y a rien qui justifie de casser, d'attaquer les forces de l'ordre, de ne pas être respectueux avec les gens, d'insulter. Ça, c'est inacceptable, il n'y a aucun cause qui justifie cela. Et là, il faut être intraitable", a ajouté le chef de l'Etat sur un ton plus ferme, indiquant que la fin du mouvement le plus vite possible "serait le mieux".





"J'ai bien compris le message, je crois que tout le monde l'a compris. Et donc, maintenant il faut que ces gens comprennent que leur cause n'en est pas une. Ceux qui font cela, ce sont des gens qui aiment l'émeute, et moi, je ne leur ai aucune, mais aucune sympathie", a conclu le président de la République face à cette jeune assemblée.