VIDÉO - Florian Philippot sur le FN : "Ils sont aigris, qu'ils s'occupent de papa Le Pen ça les occupera"

Sur scène, Florian Philippot a moqué un FN "embourbé, perdu, pathétique, qui a renoncé au pouvoir et ne cherche plus qu’à faire vivre la petite boutique, qui se re-diabolise pour essayer d’exister car il faut bien exister. (...) tandis qu’il fuit les débats de fond les plus difficiles et se rallie à l’Union européenne."