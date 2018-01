VIDÉO - "France is back !" : Emmanuel Macron tente de séduire les super riches au sommet de Davos

"France is back and France is back at the core of Europe", "la France est de retour et la France est de retour au cœur de l'Europe", a lancé ce mercredi Emmanuel Macron sous les applaudissement des grands patrons et dirigeants politiques réunis à Davos, où il a aussi réclamé un "nouveau contrat mondial".





"Il était interdit d'échouer en France et interdit de réussir", a affirmé le président français dans un discours au Forum économique mondial, lui qui veut encourager au contraire à "prendre des risques", et qui a longuement détaillé ses réformes en anglais.