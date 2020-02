Fraude fiscale : les contrôles de plus en plus efficaces

Les recettes issues des contrôles fiscaux ont bondi de 16% en 2019, car Bercy dispose d'outils de plus en plus efficaces comme le "data mining" par exemple. Ce système utilise l'intelligence artificielle pour comparer des millions de données et repérer d'éventuelles anomalies. Cette nouvelle technologie a permis de récupérer 785 millions d'euros.



