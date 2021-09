Gaz : les mesures du gouvernement pour baisser les prix

Voyons tout d'abord comment se compose le prix du gaz. Sur ce petit graphique, un tiers sert à financer la production, un autre tiers le transport et le dernier tiers, ce sont les taxes dont la fameuse TVA. Celle-ci s'élève à 20%, et c'est sur cette taxe que peut agir le gouvernement. Alors, va-t-il le faire ?

Et bien pour l'instant, il n'est pas question de baisser la TVA. On sait pourtant que ça peut marcher. Dans l'Hexagone, si on baisse la TVA de 20% à 5,5%, cela permettrait à un ménage de faire une économie de 100 euros par an. Ce qui a déjà été annoncé en revanche par le gouvernement, c'est un coup de pouce : un chèque énergie exceptionnel de 100 euros pour les six millions de foyers les plus modestes qui sera envoyé en décembre.