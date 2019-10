Gérald Darmanin annonce la création d'une Autorité nationale des Jeux

INTERVIEW - Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, était l’invité politique d’Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI ce mercredi 2 octobre.

"L'ordonnance que nous présentons prévoit la privatisation de la Française des jeux, et la création de cette Autorité qui ra regarder la lutte contre l'addiction, fixer les prix et les autorisations des jeux, et être la garante d'une indépendance très importante notamment vis-à-vis des jeux en ligne", a précisé Gérald Darmanin.

Sur l'incendie de Rouen, le ministre du Budget réfute l'hypothèse d'une erreur de com' de la part du gouvernement. "Le chiffre de plus de 5.200 tonnes a été rendu public par le Premier ministre. Celui-ci a dit qu'il rendrai publique l'intégralité des études. Et ce soir, le préfet sera entouré de scientifiques pour témoigner et apporter une réponse scénique que les Rouennais se posent."

Et le ministre d'ajouter : "Il y a eu ce drame qui s'est passé, et l'intervention des pompiers a permis d'éviter des victimes. Les services de l'Etat ont bien fonctionné. Pour l'instant il n'y a pas de leçons à tirer d'une situation qui n'est pas terminée. Nous n'avons pas l'intégralité des études. Nous sommes encore dans la crise. La situation est encore très grave. (…) Il y a eu quatre ministres et le Premier ministre sur place, il y a une conférence quotidienne du préfet de région… l'Etat est au rendez-vous."