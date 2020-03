Gérald Darmanin décale la déclaration de revenus d'une semaine

Invité du 20 Heures de TF1, Gérald Darmanin a annoncé le report des déclarations fiscales en raison de la crise sanitaire. "J'ai pris la décision, après en avoir informé le Premier ministre, de décaler la déclaration de revenus d'une semaine. On le fera à partir du 20 avril. Pour le papier, on aura jusqu'au 11 juin", a-t-il précisé, assurant que "le site impots.gouv est à la disposition de tous les Français pour abaisser son taux d'imposition."



Le ministre a aussi souligné que les contrôles fiscaux en cours seraient suspendus durant cette période de confinement, notamment dans les secteurs "à l'arrêt" comme la restauration. "J'ai donné comme consigne de suspendre les contrôles qui existaient avant la crise et de ne pas faire effectivement les contrôles fiscaux notamment dans les domaines qui sont arrêtés et d'être plutôt en accompagnement des entreprises", a-t-il déclaré.



