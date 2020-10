Gérald Darmanin : "J'ai demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin"

Suite à l'assassinat du professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, quinze personnes, dont quatre collégiens, sont actuellement en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait le point sur la situation. Est-il vrai que le terroriste bénéficiait du statut de réfugié alors que l'Ofpra avait dit non à sa famille en 2011 ? Faut-il un tour de vis à la délivrance de ce statut ? Des associations et lieu de culte ont été visés de fermeture. Ce travail va-t-il se poursuivre ? Gérald Darmanin a affirmé qu'il a "demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin". Revoyez l'intégralité de l'interview dans la vidéo en tête de cet article.



