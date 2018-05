VIDÉO - Gérald Darmanin sur LCI : "Emmanuel Macron n’est pas un président de droite"

La politique du gouvernement est-elle trop libérale, comme le juge une partie du pays et de l’opposition ? Que nenni, répond Gérald Darmanin. "Je ne pense pas que le président de la République soit de droite et libéral", a souligné le ministre de l’Action et des Comptes publics ce mercredi matin sur LCI, rappelant que lui, issu "d’une droite sociale", ne s’était "jamais défini comme libéral".