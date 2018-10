VIDEO - Gérard Collomb, ministre démissionnaire et "heureux"

"Ce n’est pas le président qui s’isole, c’est le pouvoir qui isole toujours." Quelques heures après son retour à Lyon, Gérard Collomb a accordé une interview à LCI. L'occasion pour l'ancien ministre de l'Intérieur de revenir sur sa démission, et de clarifier les choses concernant ses relations avec Emmanuel Macron et Edouard Philippe.





"Je crois que le président aurait aimé me garder encore quelques temps mais nous avons toujours des relations de confiance et là où je serai demain, je continuerai à l’aider", a assuré Gérard Collomb. Et de revenir sur ses déclarations teintées de reproches à l'exécutif des dernières semaines, notamment celle où il lui reprochait "son manque d'humilité" : "Quand vous êtes ministre de l’Intérieur, vous allez partout, dans les quartiers un peu difficiles, auprès des forces de l’ordre sur le terrain, et donc vous entendez un peu ce qui se dit. J’essayais simplement de faire remonter afin que le président puisse réussir son quinquennat."