Gestion de la crise sanitaire : Agnès Buzyn mise en examen

“Comment s’est passée votre audition madame Buzyn, s’il vous plaît ?” Agnès Buzyn ne répondra pas aux questions. Mise en examen, elle quitte la Cour de la justice de la République sans dire un mot. Ce vendredi matin, elle s’affichait plus souriante et confiante. “C’est une excellente opportunité pour moi de m’expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas salir l’action du gouvernement, mon action en tant que ministre”.