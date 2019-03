VIDÉO - Gilets jaunes : Brigitte Macron appelle à "l'arrêt de la violence"

Brigitte Macron appelle les Gilets jaunes à "l'arrêt de la violence". En déplacement à Reims, où elle assistait mercredi soir au premier match mixte femmes-hommes de football entre le Variétés Club de France et les Anciens du Stade de Reims avec la comédienne Muriel Robin, l'épouse du chef de l'Etat a plaidé pour l'apaisement de la situation, alors que la France vit depuis plus de quatre mois au rythme de manifestations, parfois émaillées de violents débordements.





"Personne n'oublie ce qui s'est passé" samedi sur les Champs-Elysées, à Paris. "On a tous ça dans la tête et ça ne peut pas continuer, c'est certain", a lancé Brigitte Macron, s'attribuant par ailleurs la responsabilité du récent séjour controversé du couple présidentiel dans la station de sports d'hiver de La Mongie, dans les Pyrénées. "On veut arrêter cette violence parce qu'il n'y a pas de vie possible, pas de réconciliation possible avec cette violence."