VIDÉO - Gilets jaunes : Castaner compare l'incendie d'une statue à la destruction des Bouddhas par les talibans

Pour Christophe Castaner, "quand on en vient à attaquer des oeuvres d'art [...] on oublie la liberté de création, et la liberté tout court". "On l'a vu dans notre propre histoire", a poursuivi le ministre. "On a vu comment les talibans ont attaqué les Bouddhas géants de Bamiyan en mars 2001."





Une référence à la destruction par l'ancien régime taliban d'un trésor classé au patrimoine mondial de l'Unesco, trois statues érigées entre 300 et 700 après JC...