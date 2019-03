VIDÉO - Gilets jaunes : Castaner s'en prend aux "révolutionnaires d'opérette" Drouet et Nicolle, qui lui répondent

Il a été suivi rapidement par Eric Drouet qui, dans un live YouTube, a également retourné les accusations du gouvernement contre leurs auteurs : "Vous voulez porter les accusations sur certaines têtes du mouvement pour ce qui s'est passé samedi ? Moi je pense que les premières personnes à mettre en cause là-dedans, c'est MM. Edouard Philippe, Castaner et Macron, avec leur organisation, leur gestion de crise désastreuse, et encore, il faudrait qu'il y ait un début de gestion." [...] Quand malgré les blessés et les morts, vous vous étonnez qu'on ait encore notre motivation ? Mais les casseurs, c'est pas nous. C'est vous qui les avez amenés là. [...] Si la justice doit venir chercher quelqu'un, je pense que c'est vous."





Quant à la menace de l'utilisation de l'article 40 du code de procédure pénale, voilà la réponse que le routier Gilet jaune : "Je demanderai à la justice de faire son travail et de demander à ces messieurs d'arrêter d'utiliser la justice comme nous on prend notre voiture. [...] Nous n'avons pas fait appel à la casse, à la haine. Ces accusations diffamatoires sont très pénibles. [...] Je n'ai rien à me reprocher, j'espère que la justice fera son travail."