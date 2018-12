Gilets jaunes : l’exécutif a été "trop intelligent, trop subtil", selon le député LREM Gilles Le Gendre

"Qui gouverne et qui ne commet pas d'erreurs, je ne connais pas. Surtout quand on gouverne pour reprendre un pays qui était en très mauvaise posture et après avoir ouvert un nombre de chantiers incalculable. Souvent, on nous reproche d'avoir trop fait, trop vite. Je n'accepte pas ce reproche" a ainsi déclaré Le Gendre.





"En revanche, deux erreurs. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal, il faut le faire mieux. Il faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur. C'est le fait d’avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d’achat", a ajouté le patron du groupe LREM à l'Assemblée.