VIDÉO - Francis Lalanne prend la tête de la liste "Alliance jaune" pour les élections européennes

Le lancement d'une liste "Ralliement d'initiative citoyenne" avait été annoncé le 23 janvier par Ingrid Levavasseur, l'une des figures les plus médiatisées du mouvement des Gilets jaunes. Elle avait annoncé se "désolidariser" du "RIC" le 13 février et ne plus vouloir participer aux manifestations du mouvement en raison des violences. Jérémy Clément avait annoncé le 18 mars sa volonté de prendre la tête de cette liste, en attendant de trouver "quelqu'un de plus légitime". Les discussions entre Francis Lalanne et la liste "RIC" étaient ouvertes depuis plusieurs semaines.