VIDÉO - Gilets jaunes : les victimes du mouvement au cœur d'un échange tendu entre Castaner et le député LFI Ugo Bernalicis

L'intervention d'Ugo Bernalicis a suscité une réponse symétrique du ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner a égrené à son tour la liste des personnes décédées en marge des mobilisations des Gilets jaunes. Il a notamment cité la première victime, "Chantal, percutée le 17 novembre par une automobiliste prise de panique".





"Vous voulez que la liste, je l'évoque comme ça ?", a poursuivi le ministre de l'Intérieur. "Il n'y a pas une blessure différente entre un Gilet jaune, un manifestant quel qu'il soit et un policier. Il y a une blessure qui touche une femme, un homme [...] N'essayez pas d'instrumentaliser telle ou telle blessure. Et cessez de mettre en cause les forces de l'ordre".





Des Gilets jaunes envisagent une "marche blanche" samedi pour l'"Acte 12" à Paris, en hommage aux manifestants blessés par les forces de l'ordre depuis le début du mouvement. L'examen du texte de loi "visant à prévenir les violences lors des manifestations", quant à lui, se poursuit à l'Assemblée jusqu'à vendredi.