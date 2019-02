Gilets jaunes : quand l'extrême-droite et l'extrême-gauche s'affrontent en manifestation

"Cela fait un moment qu'on alerte nos autorités, mais c'est minimisé. Au ministère de l'Intérieur, on nous dit que c'est la guerre des boutons, alors que c'est de plus en plus violent. Nous, ce qu'on craint, c'est une nouvelle affaire Méric, qu'un membre de l'ultragauche ou de l'ultradroite meure sous les coups lors d’une manifestation des 'gilets jaunes'", a affirmé une source policière sous couvert d'anonymat dans une enquête de Franceinfo consacrée aux tentatives de noyautage du mouvement par l'ultradroite. Des tentatives facilitées par une position politique qualifiée d'"intenable", et qui obligera à un moment les Gilets jaunes à "choisir".