VIDÉO - Gilles Le Gendre (LaREM) sur l'affaire Benalla : "Ce n'est pas la grosse bêtise d'un post-adolescent qui va devenir une affaire d'Etat"

"Dans un groupe humain, comment pouvez-vous être sûr qu'à un moment il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas péter les plombs ?" a également questionné Gilles Le Gendre, comparant le mouvement En Marche à une entreprise "qui a recruté l'intégralité de ses effectifs" en quelques mois.





En revanche, assure le député de la majorité, qui "récuse" le terme de "nouveau monde", le chef de l'Etat a, lui, fait preuve "d'exemplarité" après les révélations sur l'affaire. "Avez-vous déjà vu un président de la République dire 'c'est moi le responsable' ? Jamais."





Et de cibler l'opposition qui "depuis un an considère l'élection d'Emmanuel Macron comme illégitime" et utilise ces révélations pour porter leurs coups contre le chef de l'Etat.