Giscard d'Estaing : un grand communiquant

Valéry Giscard d'Estaing était un grand communiquant. Cet ancien président a marqué une véritable rupture avec ses prédécesseurs. On est en 1975 dans le département de l'Eure et on voit Valéry Giscard d'Estaing en train de rejoindre une famille à table. On a également vu à de multiples reprises ses fameuses causeries au coin du feu. En 1974, à la veille de Noël, l'ex-chef de l'État invite aussi les éboueurs de l'avenue de Marigny à prendre le petit-déjeuner avec lui. Quelles autres images de Valéry Giscard d'Estaing nous ont marquées ?