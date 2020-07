Gouvernement Castex : qui est Barbara Pompili, la nouvelle ministre de l'Écologie ?

Il y a huit jours, lors du second tour des municipales, nos concitoyens des grandes villes ont accordé leur suffrage aux candidats écologistes, à Marseille, Strasbourg, Besançon, Poitiers, et Bordeaux. Ce tournant écologique est désormais revendiqué par Emmanuel Macron qui, dans son gouvernement, a choisi de confier le ministère y afférent à Barbara Pompili. Elle avait déjà occupé un poste similaire quand la gauche était au pouvoir. Découvrez son portrait dressé par notre journaliste.



