Gouvernement Castex : qui est Élisabeth Moreno, la ministre chargée de l’Égalité hommes-femmes ?

Pour l'instant, Élisabeth Moreno est beaucoup moins médiatique. Jusqu'à hier soir, elle était même totalement inconnue du public. La nouvelle ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, a mené une carrière brillante de dirigeante d'entreprise. Son parcours personnel a commencé très loin des écoles de l'élite et des palais de la République. Nos journalistes ont dressé son portrait.



