VIDÉO - "L'argent, je vais vous expliquer où vous allez le prendre" : le ministre de l'Agriculture interpellé à Rocamadour

Pas décidé à lâcher l'affaire, le Gilet jaune anti-dividendes répète sa question : "Et les milliards versés aux actionnaires, vous êtes d'accord pour les rendre aux salariés ? Il vous suffit d'une loi. C'est les salariés qui créent la valeur ajoutée, pas les patrons ni les actionnaires." Pris en étau entre les revendications qui déboulent devant lui et son appartenance à un gouvernement qui ne veut pas toucher au capital pour rémunérer le travail, Didier Guillaume hésite. En face, on ne lui laisse aucun répit. A ses "Je sais, monsieur", on répond : "Ah vous savez ? Ben faites-le, alors." Aux "non, mais..." ce sera : "Non ? D'accord, vous avez dit non."





Malgré tout, Didier Guillaume reste cramponné à son autre objectif : le Grand débat. "L'objectif qui a été annoncé, c'est de mieux répartir a richesse de ce pays. C'est l'objectif. Après, on y croit, on n'y croit pas... Moi, je ne sais pas ce qui se dira." Face à lui, la manifestante est déjà persuadée qu'on "n'abordera pas les violences policières, ni l'ISF. [...] Avec sa suppression, les dons aux associations ont baissé." Didier Guillaume embraye, reprenant l'argumentaire déployé par le président : "Je sais que c'est un symbole pour vous. Mais il y a un an, il existait encore, le pouvoir d'achat n'était pas meilleur pour vous." L'argument ne convaincra pas. Mais au fur et à mesure du dialogue, Didier Guillaume aura au moins réussi à faire baisser le niveau sonore.