Grand débat, Marion Maréchal, "fake news" : ce qu'il faut retenir de l'intervention de Marine Le Pen au "Grand Jury"

La présidente du Rassemblement national va même plus loin affirmant que le Grand débat national a été "totalement pipé". "Les chiffres de participation sont à moitié faux (…) et les questions étaient déjà contraintes et par conséquent on enfermait la pensée." Selon elle, cet exercice démocratique est une "tricherie" qui n’aboutira que sur les "propositions de monsieur Macron". "Il voulait faire de la communication et gagner du temps. On ne dupe pas le peuple français."