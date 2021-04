VIDÉO - Réouverture des cafés et restaurants à la mi-mai : Bruno Le Maire préfère rester prudent

Et pourtant, les restaurateurs et cafetiers, sceptiques quant à leur capacité à reprendre leur activité dans le temps imparti, devront prendre leur mal en patience. "Je vais vous décevoir maintenant, mais je préfère ça à vendre des illusions aux Français", a balayé le locataire de Bercy, qui rappelle un élément intangible : "C'est la situation sanitaire et la vaccination qui dicteront le calendrier". "Si les conditions sont remplies, nous verrons les activités qui pourront reprendre. Les restaurateurs sont tous l'arme au pied pour rouvrir leur terrasse. Je les comprends, mais je ne peux prendre aucun engagement !"

Une précision à répéter, alors que les restaurateurs et responsables de lieux culturels et leurs clients se rappellent qu'Emmanuel Macron avait annoncé, fin octobre 2020, une réouverture début janvier, avant d'être emporté dans la vague des variants. Qu'importe, répond Bruno Le Maire, qui voit un double avantage à fixer cet horizon. D'abord, "il est sain, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, de fixer un calendrier aux Français et aux restaurateurs", note le ministre de l'Économie et des Finances.