Grenoble : bilan de l'écologie au pouvoir

Grenoble est la plus grande ville dirigée par les écologistes dans l'Hexagone, avec des choix radicaux. Une politique résolument écolo qui divise. Selon plusieurs ONG, dont l'UNICEF et Greenpeace, elle est la deuxième ville la plus active dans la lutte contre la pollution, derrière Paris. Mais ces efforts sont-ils suivis des faits ? La qualité de l'air s'est-elle pour autant améliorée ?



