Grève contre la réforme des retraites : les pistes de négociations pour le gouvernement

Le Premier ministre promet quelques aménagements en appliquant la réforme plus tard que prévue. Elle devrait entrer en vigueur en 2025, cela pourrait être décalé à 2030 ou 2035. Dans la fonction publique, certains corps de métier pourraient bénéficier de transition encore plus longue. Les militaires, les policiers et les pompiers conserveront la possibilité de départs anticipés.



