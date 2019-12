Grève du 5 décembre : les entreprises au ralenti

À cause de la grève, certaines entreprises ont travaillé au ralenti aujourd'hui. Leurs salariés n'ont pas pu venir. D'autres voient leurs carnets de commandes fondre au fil des jours. Une période cruciale, car c'est en fin d'année que la plupart des sociétés réalisent leurs plus fortes ventes.



