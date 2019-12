Grève du 5 décembre : une question de survie pour le gouvernement ?

La réforme des retraites est le plus important remaniement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Sa survie se joue lors de la grève du 5 décembre 2019. Le gouvernement a compris que pendant celle-ci, une grande partie du pays sera bloquée. Mais c'est la suite de ce mouvement qui le préoccupe le plus. À l'issue de la réunion du 1er décembre à Matignon, le Premier ministre et son équipe sont toujours déterminés à faire cette réforme. Mais en même temps, ils souhaitent discuter.



