Grève des enseignants : "Un travail de lisibilité n'a pas été fait" sur le protocole sanitaire, admet François Bayrou

Une nouvelle journée de grève se profile ce jeudi 20 janvier au sein de l'Éducation nationale. L'occasion pour le président du Modem et Haut-commissariat au plan d'exprimer sa compréhension de l'exaspération des enseignants et des parents. "Il y a un défaut de simplicité dans les décisions qui ont été prises", a reconnu François Bayrou, lui-même ancien ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997.

Selon lui, cette complexité a des conséquences sur la vie publique, en plus d'entraîner la lassitude des personnes concernées. "Il faut que tous les responsables comprennent que c'est une des raisons pour lesquelles les gens se détournent de l'action publique, des grandes orientations, des décisions qui sont prises. C'est tellement compliqué, tellement bureaucratique", a expliqué le président du Modem. Il a également assuré qu'un travail de lisibilité n'avait pas été fait, "comme les Français l'attendaient".

Pour autant, cette critique du protocole sanitaire n'a pas empêché François Bayrou de tenter de défendre le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dont le voyage à Ibiza la veille de la rentrée des vacances scolaires a ravivé la colère des enseignants et des personnes concernées par les règles à l'école. "Qu'on puisse prendre quatre jours entre Noël et le jour de l'An quand on a à fêter un événement familial qui a son importance, ça ne paraît pas absurde", a-t-il souligné, avant de rappeler : "On renvoie toujours ça sur les ministres, alors qu'il y a beaucoup d'autres organisations administratives et normatives que les ministres ne contrôlent pas toujours directement".