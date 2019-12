Grève et manifestations du 5 décembre : le gouvernement sur tous les fronts

L'issue du mouvement de grèves contre la réforme des retraites se jouera certainement par la conquête de l'opinion. La bataille a déjà commencé. Donnant l'exemple, Édouard Philippe s'est rendu au ministère des Transports où la situation était suivie en temps réel. De nombreux ministres étaient aussi sur le pont toute la journée pour tenter de faire de la pédagogie. Alors, qui des syndicats ou du gouvernement se montrera le plus convaincant ?



