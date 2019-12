Grève : l'inquiétude des commerçants

Le président de la Fédération des commerçants de France a lancé sa détresse surtout face aux prochaines grèves en perspective. Cela fait un an que les commerçants ne peuvent plus exercer leur travail dans des conditions normales. Ils appellent de ce fait le gouvernement pour qu'il adopte des décisions pour un retour à la normale, ce qui doit encore passer par plusieurs étapes. D'ailleurs, Edouard Philippe est attendu ce mercredi pour son discours qui peut aussi bien relancer la mobilisation qu'inverser la tendance. Découvrez également le rendez-vous de Jean-Luc Mélenchon avec la justice ce lundi, la quête d'unité de la gauche, la semaine compliquée à l'international d'Emmanuel Macron, le vote des Britanniques dans le cadre du Brexit, et enfin, l'élection présidentielle imposée par l'armée ce jeudi en Algérie.



Ce dimanche 8 décembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous parle de la détresse de la Fédération des commerçants de France face à la grève. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.