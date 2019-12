"Je suis totalement à ma tâche" : critiquée pour ses vacances, Elisabeth Borne répond à la polémique

Au cœur de la polémique pour avoir passé quelques jours à Marrakech en pleine grève contre la réforme des retraites, la ministre de la Transition écologie et solidaire Elisabeth Borne était ce samedi matin en visite au Centre national des opérations ferroviaires, à Paris, en compagnie du secrétaire d’Etat chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari. "Je vois qu’un certain nombre de commentateurs ont jugé que ce sujet était passionnant, moi je suis convaincue que savoir comment j’ai passé Noël avec mes proches ne passionne pas les Français", a tenu à répondre Elisabeth Borne.

Mais la ministre n’a pas oublié de faire passer un message à ses détracteurs sur ses vacances de Noël passées au Maroc. "Entre temps, j’ai rejoint mes proches pour passer Noël, comme beaucoup de Français", a admis Elisabeth Borne. "Je suis convaincue que savoir comment j'ai passé Noël ne passionne pas les Français. Ce qui me semble important, c’est que chaque jour, où que je sois, je suis totalement à ma tâche, je suis totalement mobilisée, en contact permanent avec mes équipes, mes secrétaires d’État et mes collègues du gouvernement. Ce qui importe les Français, c’est que nous soyons tous mobilisés pour eux, et c’est bien le cas", a conclu la ministre.