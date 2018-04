VIDÉO - Mannequins à l'effigie d'Edouard Philippe et Guillaume Pépy brûlés : "inacceptable" selon Martinez

Plutôt bien suivie donc, cette mobilisation a néanmoins été entachée par des heurts en fin de cortège à Paris et marquée par une mise à mort symbolique devant la gare SNCF du Havre. Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des cheminots mettre le feu à deux mannequins de paille confectionnés à l’effigie du Premier ministre, Édouard Philippe, et du président de la SNCF, Guillaume Pépy.