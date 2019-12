VIDÉO - Grèves SNCF et RATP : Macron appelle à "faire trêve pour respecter la vie des familles"

Au lendemain de sa sortie sur le régime des militaires français, précisant que ces derniers bénéficiaient d'une "pension" et non d'une "retraite", le président de la République Emmanuel Macron, toujours en visite à Abidjan, a de nouveau évoqué la réforme des retraites, rappelant la disponibilité du gouvernement et sa volonté de trouver un compromis : "Le gouvernement est à la tâche, sans relâche, et le Premier ministre a eu l’occasion de le dire, à la disposition de chacune et chacun, à chaque heure et chaque jour. Il n’y aura pas de trêve pour le gouvernement dans cette période, compte tenu de nos engagements et de l’importance de la situation."

Le chef de l'Etat est également revenu sur les mouvements sociaux importants touchant la France ces dernières semaines. "Je veux dire à tous nos concitoyens combien le gouvernement et moi-même sommes à leurs côtés" a déclaré Emmanuel Macron, se montrant déterminé à améliorer les déplacements des Français et de "répondre à leurs besoins", "avec les deux grandes entreprises publiques qui sont en charge de leurs déplacements et qui sont frappés par des mouvements de grève depuis plusieurs jours".