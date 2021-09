Hausse des prix de l’énergie : Jean Castex annonce des mesures

Jean Castex était l'invité du JT de 20H de TF1 ce jeudi. Le Premier ministre a notamment annoncé les mesures du gouvernement pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie.

Depuis plusieurs mois, les Français ont vu leur pouvoir d'achat fondre à cause principalement de la hausse effrénée des prix de l’énergie. Concernant le gaz, la hausse est vertigineuse depuis le début de l'année, 57% pour un foyer moyen sur un an, ce qui représente 600 euros de plus.

"Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire que nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs, parce que malheureusement, que nous nous disent les experts, que ça va continuer", déclare le Premier ministre.

"Pour le gaz, c'est là que la hausse est la plus sensible, parce que nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. On produit 1% du gaz en France, tout le reste nous l'importons en particulier de Norvège. Les quantités importées diminuent donc le prix augmente. C'est le cas aussi de la Russie. Et à l'exception de la France, on a fait peu de stock de réserve", explique-t-il.

"On nous prévoit d'ici à la fin de l'année, les experts, 30% à nouveau d'augmentation du prix et peut-être au début de l'année 2022. Après, les mêmes experts nous expliquent que c'est lié à la reprise après la phase de glaciation de la crise internationale liée à la Covid. Cette reprise nous montre qu'on va avoir, à partir du printemps, une forte baisse des prix du gaz", poursuit-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.

