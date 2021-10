Prix des carburants : Eric Ciotti prône une suppression de taxe plutôt que "la logique du chéquier ouvert"

Alors que les prix à la pompe ont déjà dépassé ceux de l'automne 2018, lors du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, la question est ultra sensible pour le gouvernement, à six mois de la présidentielle. L'exécutif songe de plus en plus à mettre en place un chèque carburant. Mais le dispositif pourrait mettre du temps à voir le jour.

La flambée actuelle pour les automobilistes fait mécaniquement suite à la remontée du baril de pétrole, dont les cours ont été dopés par la reprise économique mondiale. "On est à plus de 80 dollars le baril, les spécialistes évoquent même 100 dollars en perspective", poursuit Eric Ciotti. A cela s'ajoutent les taxes, qui représentent plus de la moitié du prix du carburant. D'abord avec la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui est la quatrième recette fiscale de l’État. Ensuite, la TVA qui s'applique à la fois sur le carburant et sur la TICPE. "Aujourd'hui sur un litre de carburant à 1,55 euro, vous avez 90 centimes de fiscalité", avance Eric Ciotti.

Le candidat à la présidentielle propose donc "une mesure très simple" : "Je souhaite qu'on supprime la TVA sur la TICPE, parce qu'il y a la taxe et la taxe sur la taxe", plaide-t-il. "Si on prend tous les carburants, la TICPE, c'est 37 milliards d'euros et la TVA, c'est environ 7,5 milliards. Je propose qu'on se concentre sur les carburants pour les ménages donc, ce serait un coût de 3 à 4 milliards d'euros", explique-t-il, ajoutant que "c'est une mesure pérenne". "Je crois qu'on ne peut pas payer un impôt sur l'impôt. Lorsqu'il y a la TICPE, on ne peut pas payer la TVA", conclut-il.