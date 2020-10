Hidalgo, négociatrice en chef

Dimanche soir, le Premier ministre et la maire de Paris se sont entretenu pour confirmer que la capitale passera bien en zone d'alerte maximale. On a pu constater qu'il y a eu concertation entre les deux parties puisque des mesures identiques ont été révélées, comme les facultés qui devront être remplies qu'à 50% de leur capacité dans les établissements en zone d'alerte renforcée et maximale. Les élus ont également eu une attitude différente, ce qui a facilité l'exécution des mesures sanitaires. Le plus dur c'est l'acceptabilité de ces dernières par la population et les professionnels de la restauration. D'ailleurs, suite au communiqué de dimanche soir, ces derniers ont été soulagés, contrairement aux gérants des bars. Que contenait le communiqué ?



05/10/2020