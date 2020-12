"Il aura été une figure centrale de l'histoire de notre République" : l'hommage d'Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing

Le président de la République rend hommage à Valéry Giscard d'Estaing, dont le septennat, dit-il, a transformé la France. "Le président Valéry Giscard d'Estaing a quitté hier le pays qu'il a aimé et le peuple qu'il a servi. Il part en des temps tourmentés, victime à son tour de ce mal contre lequel nous luttons et qui a bouleversé le monde", a déclaré Emmanuel Macron au début de son allocution. Valéry Giscard d'Estaing "aura été une figure centrale de l'histoire de notre République". "La défense des femmes et leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce par consentement mutuel, la majorité civile à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, l'intégration de ceux des nôtres qui sont en situation de handicap, si notre société s'est modernisée, ouverte, si nos vies sont plus libres, c'est aussi à son courage et son audace que nous le devons."