VIDÉO - "Il faut qu'on ait un candidat en novembre" : Brice Hortefeux plaide pour une primaire à droite

"Pour choisir un candidat, il faut qu'il y ait une méthode, entre la procédure d’union, c'est-à-dire un vote, et le désordre de la division, je préfère la procédure d'union", a ainsi remarqué Brice Hortefeux. S'il n'a pas dit quel candidat ou candidate il soutiendrait, il a annoncé qu'il ferait campagne. "Je m'engage, je milite, je me battrai pour qu'il y ait un système qui permette l'union afin qu'un candidat de l'union se présente à la présidentielle."

Invité de Ruth Elkrief ce jeudi soir sur LCI, Brice Hortefeux a insisté à plusieurs reprises sur un mot : l'union. Celle des Républicains et de la droite. Décidé à ne pas répéter les erreurs des précédentes campagnes présidentielles, l'ancien ministre de l'Intérieur s'est positionné pour une candidature unique à droite, désignée grâce à la procédure de la primaire.

Cette figure tutélaire de la droite le martèle : "Il n'y aura pas de victoire, s'il n'y a pas d'union." Il faut dire que les Républicains partent pour le moment en ordre plutôt dispersé. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Eric Ciotti, Michel Barnier et Denis Payre : tous sont candidats. Les cinq derniers ont déclaré être prêt à passer par la primaire, le premier préfère, lui, faire cavalier seul. Une décision que trouve regrettable Brice Hortefeux. "Je souhaiterais que tous les candidats s'engagent pour l'union, je m'aperçois qu'il y en a un certain nombre qui le font et un autre pour l'instant qui hésite", constate le politique.

"En 1995, j'ai vécu cette période où il y avait deux candidats issus de la droite républicaine. Mais on est plus du tout dans la même situation. Donc, il faut une procédure d’union et je soutiens les candidats qui sont pour la candidature d’union", a martelé celui qui est conseiller régional d'Auvergne depuis 1992.