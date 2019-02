VIDÉO - Gilets jaunes et nouveau monde : les petites leçons de François Hollande à Emmanuel Macron

Visiblement très inspiré, l'ancien chef de l'Etat a même poursuivi son cours particulier à Emmanuel Macron, dans le couloir, en dehors du cadre de la conférence donc. "C'est important que dans un débat, le président s'exprime et puis qu'il écoute les Français et après que les décisions puissent être prises même si on sait bien que les décisions mettront du temps forcément à être à la hauteur de ce qui est attendu", a-t-il ainsi glissé. Et de conclure : "Encore faut-il que les décisions prennent en compte le débat, ça va être la question", alors qu'une minorité de Français croient à l'idée que le Grand débat puisse déboucher sur des restitutions complètes des réunions.