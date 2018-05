VIDÉO - "Il se trouve que j'ai des poules" : Cédric Villani s'engage contre la souffrance animale et l'élevage en cages

Et l'élu de la cinquième circonscription de l'Essonne de s'épancher sur une anecdote un peu plus personnelle, un peu sortie de nulle part, qui semble l'encourager à porter un regard attentif aux amendements sur la protection des animaux : "Je fais partie des gens qui ont eu ou qui ont des poules dans leur jardin et qui pensent qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle certains animaux ont le droit de souffrir pour notre bien-être."





L'engagement de Cédric Villani ne vaut en tout cas que pour lui, comme le montre sa modération après une relance de Christophe Jakubyszyn : "Ici, il s'agit d'amendement, du travail de la loi. [...] Comme toujours, c'est très complexe, parce qu'il y a une dimension économique. Mais dans ce cas particulier, je serai très sensible à la question de la condition animale." Pour mettre en avant son implication, le député devra peut-être aller à l'encontre de la discipline de vote au sein de son groupe. En effet, la commission des affaires économiques, qui s'est penchée sur l'article 13, relatif aux pratiques d'élevage tant décriées, a rejeté les différents amendements, notamment de la France insoumise visant à les interdire.





Le rapporteur de la loi sur l'Alimentation a ainsi proposé de renvoyer cette interdiction à 2028, contre l'avis du gouvernement, qui a poussé le vote d'un amendement engageant les filières d'élevage à "prendre les devants et s'imposer une discipline de progrès, dans des délais [...] compatibles avec les fortes attentes sociétales et avec la nécessaire adaptation économique des exploitations". De quoi laisser aux acteurs le temps de se retourner, sans répondre directement à une question sur lesquels les Français ont un avis pour le moins tranché, et à la grande colère de l'association L214 :