"La réforme des retraites aura lieu", assure Gabriel Attal sur LCI

"La question n’est pas si, mais quand." Sur le dossier toujours sensible de la réforme des retraites, le ton se veut déterminé du côté du gouvernement, qui compte la passer coûte que coûte avant avril 2022 et la fin du mandat d’Emmanuel Macron. Invité de LCI ce jeudi 1er juillet, Gabriel Attal a confirmé qu’"il y aura une réforme des retraites". Il n'a pu donner d’échéance précise mais a tablé sur "l’automne ou l’année prochaine".

"J'entends les réserves des partenaires sociaux, mais il y a une décision politique à prendre, nous la prendrons, notamment en fonction de l'épidémie et de l'ampleur de la reprise de l'économie", a ajouté le porte-parole du gouvernement, expliquant que "si le redécollage économique se confirme cet été et à la rentrée, et que la situation épidémique est maîtrisée, il est possible d'agir et d'enclencher un mouvement".

Deux jours plus tôt, le ministre de l’Economie s’est dit favorable au recul de l’âge de départ en retraite et considéré qu’il ne fallait pas "remettre à demain ce qu’on peut faire aujourd’hui". À cette occasion, Bruno Le Maire n’a pas donné davantage d’indications sur le calendrier d’une telle réforme. "Il n’y a que le président de la République qui peut évaluer cela", a-t-il éludé. Mais des doutes émanent chez certains responsables politiques quant à la faisabilité de la mesure avant 2022. Comme François Bayrou, patron du MoDem et Haut-commissaire au Plan, qui a jugé mi-juin peu probable que la réforme ne passe avant le scrutin présidentiel, "compte tenu de la sensibilité du sujet".