Immigration, intégration, voile : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron à Valeurs Actuelles

On pointait son silence. On l'invitait à s'exprimer et le pressait de parler. Emmanuel Macron a accordé un long entretien à Valeurs Actuelles dans lequel il évoque les sujets de l'immigration, de l'intégration et du voile. Que faut-il retenir de son interview ?



Ce mercredi 30 octobre 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous dévoile quelques extraits de cet entretien. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 30/10/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.