Immigration : Macron montre les muscles

Pour lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine, Emmanuel Macron a annoncé vouloir renforcer les contrôles aux frontières. Pour une fois, le président parle en même temps de terrorisme, de frontière et d'immigration. En effet, il y a là une évolution dans son discours. Toutefois, il refuse de faire l'amalgame entre la lutte contre le terrorisme et voir dans chaque étranger un délinquant en puissance. "Il ne s'agit pas de suivre les discours extrêmes qui ont tendance à confondre les réalités de la migration". En parallèle, Emmanuel Macron joue encore la carte de l'Europe, notamment à travers l'espace Schengen. Que dit-on chez les Républicains et le Rassemblement national sur sa méthode pour combattre le terrorisme ?



Ce vendredi 6 novembre 2020, Julien Arnaud, dans sa chronique "La politique", s'est intéressé à la démarche d'Emmanuel Macron pour lutter contre le terrorisme. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/11/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.